Sfiorata la tragedia a Viverone, jeep nel lago con il gommone. Il racconto: “Salvo per un soffio”

“A ripensarci è stata sfiorata la tragedia. Sono molto fortunato a raccontare la mia storia”. A parlare Alfio Garozzo, 56enne di Ivrea, appassionato di nautica che, venerdì scorso, è rimasto coinvolto in un incidente al porticciolo di Masseria, nel comune di Viverone.

“Era tutto pronto per mettere in acqua il gommone – racconta l'uomo - Era appoggiato su di un carrello, agganciato alla mia Jeep. Sono sceso dal mezzo per gli ultimi ritocchi quando all'improvviso si è sganciato il cambio del veicolo ed è scivolato in acqua. Ero di fianco e, per una frazione di secondo, ho evitato di essere travolto. Ho subito un colpo ma fortunatamente nulla di grave. Poteva andare peggio”.

In breve tempo, l'uomo si è messo in contatto con la vicina Nautica Zola per le operazioni di assistenza. “Ringrazio il signor Fausto – sottolinea - Ha evitato che la Jeep si inabissasse completamente nel lago. Con il suo fuoristrada ha agganciato il mio mezzo e l'ha riportato a riva. Purtroppo il danno ammonta a 3mila euro. È stato un grosso spavento ma per fortuna sto bene, è ciò che più conta”.