Scena 1312 a Bardonecchia: quattro appuntamenti nel weekend dal 2 al 4 agosto

La musica è la grande protagonista del weekend di Scena 1312, rassegna della città di Bardonecchia.

Il 2 e il 4 agosto sono in programma due appuntamenti con Vincenzo Jacomuzzi, che racconta aneddoti curiosi e grandi storie che hanno segnato il nostro passato. Nel primo dei due incontri, alle 21 al Palazzo delle Feste, è accompagnato dalla soprano russa Oxana Mochenets e dalla pianista Valentina Berlini; il 4 agosto alle 18 sul palco insieme al cantastorie torinese c’è invece Eleni Molos, voce recitante, e l’Estemporanea Ensemble, composta da viola, violino, violoncello e hang.

Sabato 3 agosto spazio al revival anni ’70, ’80 e ’90: a partire dalle 21.30 la terrazza del Palazzo delle Feste ospita il dj set di Sergio Appendino, con una selezione dei migliori brani della disco music che ha reso immortale questo trentennio.





Ancora domenica 4 agosto al Palazzo delle Feste, alle ore 21 sul palco c’è l’Accademia dei Folli con Dormono sulla collina, spettacolo che si ispira alla celebre Antologia di Spoon River: una nuova “raccolta di epitaffi”, tutta piemontese invece che americana, con le musiche di Fabrizio De Andrè.





Gli spettacoli di Jacomuzzi e il Dj set di Appendino sono gratuiti. Per lo spettacolo Dormono sulla collina i biglietti costano 15€, ridotto 10€, solo 5€ invece per gli under 18. Biglietteria presso l’Ufficio del Turismo di piazza De Gasperi 1/A.