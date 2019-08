Il Passel di Angrogna diventa un luogo di incontro e scambio con il RakaBoom Festival

Il Passel di Angrogna ospita una due giorni di musica live, laboratori, conferenze, sport, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della promozione del territorio. È la prima festa ufficiale dell’associazione culturale Sonador, che è nata da 6 mesi, ha sede a Lusernetta ed è composta da 6 ragazzi di Torre Pellice, dai 22 ai 27 anni.

«Tra i nostri scopi c’è promuovere la Valle e il Passel ci sembrava una sede giusta per la nostra prima festa, visto che è un luogo inserito in un ambiente boschivo affascinante, ma comunque facilmente raggiungibile» spiegano i ragazzi di Sonador. Il RakaBoom Festival si terrà al 332 della località angrognina e sarà a ingresso libero, ma è obbligatorio avere la tessera dell’associazione che costa 10 euro.

Si parte domani, venerdì 2, dalle 15 con una jam session aperta a tutti gli appassionati di musica. La manifestazione si chiude sabato con un party dub notturno. Dall’ora dell’aperitivo, entrambi i giorni, sono previsti diversi concerti dai Baklava Klezmer soul a Kholeho Asazi Mosala, cantante del Sudafrica.

Accanto al palinsesto musicale ci saranno diversi eventi culturali, dal workshop di venerdì alle 17 Greta Winkler, che ha un master in Organic Agricoltural Systems and Agroecology, agli appuntamenti di sabato che iniziano alle 10,30 e vedranno protagonisti l’associazione “Baracca e burattini”, la laureata in scenografia Silvia Brero, L’ufficio Giovani e Territorio della Diaconia Valdese, la professoressa universitaria Vincenza Pellegrino e la sezione di Torre Pellice di Legambiente. Durante i due giorni sarà possibile anche campeggiare. Per ulteriori informazioni: sonador.info@gmail.com.