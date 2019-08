Elena Loewenthal al Forte di Exilles con "Nessuno ritorna a Baghdad"

Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Per la quinta estate consecutiva infatti, musica, arte e letteratura invadono il Forte che vive di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri. Anche quest'anno il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.

È un progetto di Regione Piemonte a cura di Fondazione Circolo dei lettori,Associazione Culturale Inoltra e Comune di Exilles. In collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo. Partner Associazione Amici del Forte di Exilles. Partner tecniciAssociazione Turistica Pro Loco Exilles e Scavino.

Elena Loewenthal presenta Nessuno ritorna a Baghdad (Bompiani), accompagnata dalle letture di Bruno Maria Ferraro, martedì 13 agosto, ore 18. La memoria è fatta di dettagli, parole, piccoli cortocircuiti che scattano con un certo cibo, il taglio di luce di Londra oppure mentre si risponde al telefono. Il mondo è piccolo per chi ha la diaspora nel sangue e sa già, sa da sempre, che ci sono viaggi senza ritorno.

La fatica di partire e quella di tornare in una città segnata dagli anni e dagli eventi, strade che non portano da nessuna parte, partenze nello spazio e partenze interiori. Di questo racconta Nessuno ritorna a Baghdad (Bompiani) di Elena Loewenthal, la storia privata e appassionante di Norma, Flora, Amir e Violette, che con la loro nostalgia, il loro humour, le loro delusioni e speranze affrontano a testa alta un destino collettivo di viaggio, sradicamento e – forse – riconciliazione. Una saga familiare lunga un secolo, imperniata su Baghdad come cuore e centro del mondo.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, tranne le visite a cura dell’associazione Amici del Forte di Exilles e dove diversamente segnalato. In caso di pioggia, gli spettacoli si svolgono presso la Cappella del Forte. A luglio e agosto, il Forte è aperto (ore 10-18, e dopo le ore 18 dove indicato nel programma) da martedì a domenica (lunedì 12 agosto è aperto); a settembre, solo sabato e domenica, in settimana per gruppi. Info visite al Forte (ore 11-12-14-16) e prenotazioni laboratori per bambini 327 6262304 | assfortexilles@gmail.com.