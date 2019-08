A Bardonecchia "Facciamo radiodramma!" con l’Accademia dei Folli

L’Accademia dei Folli, all’interno del cartellone di Scena 1312, rassegna di musica-teatro di Bardonecchia, propone uno spettacolo che è un affettuoso omaggio al mondo della radio.

Martedì 6 agosto alle 21 il Palazzo delle Feste ospita infatti Facciamo radiodramma!

Il palco del teatro si trasforma per una sera in uno studio radiofonico negli anni ‘30: quattroattori scalcinati e un goffissimo rumorista, tra un radiodramma dei Fratelli Marx e un Grand Guignol, raccontano le loro nevrosi intrecciando storie in bilico fra realtà e finzione.

Uno spaccato di un mondo affascinante e oggi quasi completamente dimenticato. Nonostante la polvere e l’oblio, queste brevi e demenziali farse, andate in onda per radio tra il 1932 ed il 1933, conservano tutta la loro vivacità e allegria e anzi acquistano, forse, a distanza di tempo, un non so che di sfacciato. Una comicità senza quartiere che non concede tregua, non risparmia colpi bassi, non rifugge da un gioco falloso di parole, non disdegna i mezzi più grossolani, seppur mai volgari, per raggiungere un fine a suo modo finissimo, di rarefatta eleganza. Sicché anche il più becero dei lazzi e la più abusata delle facezie possono assurgere ad una lacerante ironia metafisica.

FACCIAMO RADIODRAMMA!

6 agosto 2019

Palazzo delle Feste, piazza Valle Stretta 1 – Bardonecchia

ore 21

con

Enrico Dusio | Giovanna Rossi | Gianluca Gambino | Carlo Roncaglia

E con Paolo Demontis: armonica

testo: Carlo Roncaglia

regia: Carlo Roncaglia

Ingresso €15, ridotto €10, under 18 €5

Prevendite presso Ufficio del Turismo, piazza De Gasperi 1/A, Bardonecchia

