Dopo lo sgombero, murati tutti gli accessi all'Ex-Moi

Si è concluso negli ultimi giorni l'isolamento delle palazzine dell'Ex-Moi, dopo lo sgombero definitivo del 30 luglio che ha liberato l'edificio arancione e quello grigio dagli ultimi migranti.

Mattonelle e calcestruzzo hanno completamente ostruito i varchi di accesso allo stabile di via Giordano Bruno, onde evitare nuove occupazioni. Secondo le disposizioni del Comune, dovrebbe a breve essere installata anche una recinzione, in vista del cantiere del prossimo autunno, che dovrebbe dare il via - rispettando le tempistiche previste - al progetto di riqualifica dell'intera zona.

Nei giorni scorsi Amiat ha anche concluso lo smaltimento dei rifiuti più ingombranti ritrovati negli appartamenti e nei cortili interni.