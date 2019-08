Nasconde la merce dentro sacchetti di marca: arrestato un 32enne per tentato furto

Qualche giorno un uomo di 32 anni fa ha prelevato da un negozio in via Roma 9 camice da uno scaffale, e dopo esser sicuro che nessuno lo stesse vedendo, le ha infilate all’interno di altre buste in carta di marchi prestigiosi nel tentativo di dissimulare il furto.



L’addetto alla sicurezza, che lo aveva osservato passo dopo passo, non è però cascato nel tranello e lo ha fermato immediatamente. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato l’uomo, con precedenti di Polizia, per tentato furto.