None: svastiche dipinte con lo spray su diversi luoghi pubblici

Hanno colpito al cimitero, alla chiesa di San Giovanni e all’area cani vicino al Mercatò di None: con una bomboletta spray hanno disegnato delle svastiche, simbolo del nazismo.

La polizia municipale e i carabinieri stanno lavorando vagliando le immagini delle telecamere del paese e stanno lavorando per individuare i colpevoli del gesto. A quanto pare non ci sarebbe una matrice politica, ma sarebbero ragazzi del paese ad aver deturpato queste aree pubbliche.

Il sindaco Loredana Brussino sta seguendo la vicenda e per il momento rimanda i commenti: “Ci sono le indagini in corso, poi faremo le nostre valutazioni”.