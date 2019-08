A Torino è iniziato l'anno dell'amore: per la prima volta Miss Drag Queen è una piemontese

Un personaggio nato senza l'ambizione della competizione, ma da quella di creare uno spettacolo "solo" per Riccardo, da anni uno dei motori propulsori della scuola di circo Flic e della compagnia Fabbrica C. Quella delle competizioni è nata quasi per caso, durante una delle prove aperte di Tender, lo spettacolo di Ava Hangar , in un locale torinese. È lì che Ava viene notata da Barbie Bubu, una delle organizzatrici di miss Drag Queen Piemonte e Valle d'Aosta ed è proprio Barbie Bubu, insieme ad Antonella Credici, a volere Ava sulla passerella del contest regionale. Ava Hangar si impone a Torino, da novellina, e merita il posto alla gara nazionale al Mamma Mia di Torre del Lago Puccini.

Riccardo parte con un gruppo di amici tra marrone, truccatori, costumisti e Ava sale sul palco, trionfa e torna a Torino da regina con la sua corte. " È stato un successo assolutamente inaspettato - racconta Riccardo Massidda -. Ora ho davanti un anno di regno. Ci saranno serate, spettacoli, ma, soprattutto la consapevolezza di portare per un anno un messaggio per far conoscere il mondo Drag ".

"Ava è un lavoro di equipe, la punta di iceberg di una squadra che ci crede e lavora unita per questo pazzo progetto, da solo Riccardo è solo un performer - racconta Massidda -. Devo dedicare questa corona a molte persone: a mia madre drag Hysteria perché è grazie al suo incoraggiamento e alla sua guida se oggi sono qui. Alle mie bellissime e preziosissime madrine Barbie Bubu e Antonella Credici perché mi hanno dato la forza e aperto la porta al mondo del Drag Italiano. Poi loro due, le mie altre madri, Sis Handmade che non solo mi hanno cucito gli abiti, ma mi hanno sostenuta e dato forma, vita, anima e cuore alla mia idea e visione. A Fuma che 'nduma scuole di circo e Giuseppe Porcu perché sono casa, sostegno e coraggio. A Mattia Mele per essere anche a distanza un degno primo cavaliere, con lui tutta Fabbrica C perché è il luogo dove succedono le cose. I miei Boys, Tommaso, Sonny, Luka e anche coloro che mi hanno seguita ai regionali, Thomas, Matis e Giamma, tutti allievi della mitica FLIC Scuola di Circo . Alla mia vita Ivan per essere stato al mio fianco e avermi sopportata (di peso!). A I PARRUCCHIERI STYLE per le parrucche e Greta Volpi per i consigli di make up. A voi madrine belle e bellissime, alle concorrenti fenomenali con cui ho riso e scherzato, che ho amato e ammirato, a La Wanda Gastrica perché è un mito assoluto e tutto lo staff del Mamamia per sostenere questo bellissimo circo. Alla miss uscente Chanel Monyque da cui ho tanto, tantissimo da imparare. E poi a voi, il mio amato pubblico, follower, fans e stalkers, tutto l'amore del mondo. Inizia il mio anno, che sia l'anno dell'amore!".