Misano Adriatico, ragazzina torinese ubriaca si addormenta in discoteca: la ritrovano la mattina dopo

Si è ubriacata e si addormentata in discoteca, solo che qualcosa è andato storto e nessuno dei suoi amici si è accorto della sua assenza: per questo, mercoledì una ragazza di 17 anni, torinese, si è svegliata sola e confusa, al mattino, sui divanetti di un locale di Misano Adriatico, in Emilia Romagna. A trovarla è stata la donna della pulizie del locale.

La ragazzina era in vacanza con un tour operator specializzato nelle vacanze per giovani: nel locale, con lei, c'erano anche gli animatori che l'avevano in custodia e altri 200 ragazzi, quasi tutti minorenni.

Poco dopo il suo risveglio, la ragazza è stata recuperata dalla titolare dell'albergo in cui alloggiava, che intanto era stata allertata dalle amiche della giovane, preoccupate di non averla vista tornare.

La ragazza ha poi dovuto affrontare i carabinieri, che hanno ricostruito l'accaduto nonostante i pochi e vaghi ricordi di lei. E' stata quindi accompagnata in ospedale e sottoposta a una visita medica, che fortunatamente ha escluso la violenza sessuale.