Nichelino: sorpreso dai carabinieri con 200 grammi di cocaina. Scattano le manette per un 46enne

Nei giorni scorsi i carabinieri di Nichelino hanno arrestato un quarantaseienne residente a Nichelino, sorpreso a piedi in possesso di più di 200 grami di cocaina, oltre a denaro contante e bilancino di precisione.
Prima le manette, poi i domiciliari
Per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poi trasformate in arresti domiciliari.
I militari dell'Arma della zona Lingotto, invece, hanno arrestato un 27enne originario del Mali (irregolare sul territorio nazionale), beccato mentre cedeva cinque dosi di cocaina ad un quarantasettenne della zona.