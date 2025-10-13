 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino: sorpreso dai carabinieri con 200 grammi di cocaina. Scattano le manette per un 46enne

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

Nei giorni scorsi i carabinieri di Nichelino hanno arrestato un quarantaseienne residente a Nichelino, sorpreso a piedi in possesso di più di 200 grami di cocaina, oltre a denaro contante e bilancino di precisione. 

Per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poi trasformate in arresti domiciliari. 

I militari dell'Arma della zona Lingotto, invece, hanno arrestato un 27enne originario del Mali (irregolare sul territorio nazionale), beccato mentre cedeva cinque dosi di cocaina ad un quarantasettenne della zona.

Massimo De Marzi

