Domeniche del silenzio nel Parco del castello di Miradolo

Ogni domenica di agosto si potrà vivere il Parco del Castello di Miradolo in silenzio. Un’occasione per apprezzare la natura rigogliosa e per riposare la mente. L’invito della Fondazione Cosso, che possiede lo storico complesso di San Secondo di Pinerolo, è di portare con sé un plaid e un quaderno per annotare i propri pensieri e le proprie emozioni. Il Parco sarà aperto dalle 10 alle 19 (anche il giorno di Ferragosto). L’ingresso costa 10 euro a persona (ridotto e abbonati musei 8, 6-14 anni 5, gratis per i bimbi sotto i 6 anni) e comprende un audio racconto stagionale in cuffia.