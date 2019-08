La "highway" del blues scorre a Vinovo: a fine mese Rockin’ Johnny Burgin e Fabio Treves

Cinque palchi e ventisette live: torna per la seconda edizione il Vinovo Blues Festival che - forte del successo dello scorso anno – cresce con una giornata in più in calendario, dal 29 al 31 agosto.

Verrà riproposta la formula vincente dello scorso anno. Solisti, gruppi, dee-jay, speaker e ballerini avranno nuovamente a disposizione cinque postazioni in cui esibirsi, ognuna caratterizzata dal nome di una delle città che si trovano lungo le mitiche “highways” del blues americano.

Il centro di Vinovo si trasformerà così, ogni sera, in un unico palcoscenico, dalle 19 a mezzanotte, per due set, il primo in chiave acustica, il secondo in versione elettrica.

Il percorso sonoro suggerito dal cartellone della manifestazione - organizzata dal Comune di Vinovo e Ascom Vinovo, con media partner Radio Contatto - è un crescendo che culminerà negli eventi del sabato sera, con due headliner d’eccezione. Il chitarrista e armonicista di Chicago Rockin’ Johnny Burgin, soprannominato “il chitarriste del West”, e la Treves Blues Band, che calca i palchi nazionali e internazionali dal 1974, guidata dal “Puma di Lambrate” Fabio Treves, unico artista italiana a essersi esibito con Frank Zappa.

Ecco il programma completo della rassegna.

Chicago (presso Caffè Rey, piazza Rey 29)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 THE GOOD TIME MAKERS

Ore 21,30 LONG VALLEY BLUES BAND Feat. SCHEOL DILU MILLER

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 MAX ALTIERI LIL' COMBO

Ore 21,30 BOOGIE BOMBERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ - DJ Set PIGY

Nashville (presso Bar Tre Stelle, via Cottolengo 109)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 TRAIN POWER BLUES

Ore 21,30 I.F.P. PROJECT

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 GOOD OL’ BOYS

Ore 21,30 NICHOLAS’ GROOVERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 JUST FOR NIGHT

Memphis (presso Agri 125, via Cottolengo 97)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 JERONIMO

Ore 21,30 NOT VERY BLUES

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 I SHOT MAN

Ore 21,30 GOOD GHEDDO TRIO Feat ANDREA SCAGLIARINI

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 VILLAGE H DUO

St. Louis (presso Camden Cafè, via Marconi 13)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ DJ Set PIGY

Ore 21,30 SOUL SARAH QUARTET

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 VILLAGE H DUO

Ore 21,30 LADY SOUL BAND

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 LOMBARDO-SCAGLIARINI DUO

New Orleans (presso Bar Centro, piazza Marconi 19)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 DOWNTOWN DUO

Ore 21,30 HOOCHIE COOCHIE BAND

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 NICHOLAS’ GROOVERS ACUSTIC

Ore 21,30 THE BOOGIE CHECKERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,00 BIG HARP TRIO

Conclusione

MAIN STAGE (Piazza Rey, Castello)

Sabato 31 agosto

ore 20,30

ROCKIN’ JOHNNY BURGIN con Fast Frank & The Hot Shout Blues

ore 22,15

TREVES BLUES BAND

Tra gli eventi collaterali , si segnalano:

Giovedì 29, ore 18 MAIN STAGE (Piazza Rey, Castello): incontro di benvenuto al festival a cura di Edoardo Fassio, "Il blues è il mio miglior amico".

Venerdì 30, ore 18 PIAZZA MARCONI: workshop di danza blues con esibizione itinerante dei ballerini.

Sabato 31, ore 18 PIAZZA MARCONI: "Bimbo in blues", racconti e fiabe musicali per bambini con il duo Frullato di Favole.

Per l'intera durata del festival, nell'Ala comunale di Vinovo (via Marconi) e in piazza Rey, mostre d'arte pittorica con gli artisti dell’associazione Arte Città Amica, e con la partecipazione del pittore e muralista cileno Eduardo Mono Carrasco.