Il maltempo colpisce Chieri e Carmagnola: tetti scoperchiati e alberi caduti, in azione numerose squadre di Vigili del Fuoco (VIDEO)

Il maltempo è tornato a calpire nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, la provincia di Torino. Come ieri è stata colpita Chieri, anche se la situazione più difficile si registra a Carmagnola, a seguito di una violenta tromba d’acqua, con un nubifragio che sta causando danni e disagi.

Sul posto stanno intervenendo 6 squadre dei Vigili del Fuoco, sommersi dalle richieste di aiuto a seguito delle segnalazioni di tetti scoperchiati, tegole pericolanti e lamierie in pericolo di caduta, oltre a cantine allagate. Ma, soprattutto, per la segnalazione di alberi caduti su strada, alcuni dei quali sono finiti sulle auto in sosta, con conseguenze visibili come dimostra il video allegato a questo pezzo, tratto dalla pagina Facebook del Gruppo Pubblico di Carmagnola.

Anche a Chieri si segnalano problemi per il maltempo, con strade invase dall’acqua e disagi, anche se qui la situazione pare meno grave rispetto a ieri, con due squadre dei pompieri impegnate, più alcuni supporti. Non si segnalano, invece, situazioni di particolare disagio a Torino e nelle città della zona sud della prima cintura.