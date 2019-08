Lesioni e maltrattamenti in famiglia: arrestato un 30enne in via Lancia

Sono stati alcuni passanti, attirati dalle urla e dai rumori, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per sedare quella che sembrava una rissa in famiglia. Nella zona di via Lancia sono così intervenuti i carabinieri del Radiomobile e hanno arrestato un uomo di 30 anni, N.R.G, di origine peruviana, che in evidente stato di alterazione alcolica stava minacciando la moglie - coetanea e connazionale - con un paio di forbici.



Intervenuti all'interno dell'abitazione, i militari hanno bloccato l'uomo, che prima del loro arrivo aveva già colpito la donna con calci e pugni, sferrati sia al volto che al corpo. Una violenza tale che ha richiesto il trasporto della vittima in ospedale dove si trova tuttora in osservazione con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.