Giro di vite contro le slot irregolari: multe e macchinari posti sotto sequestro

È andata peggio al titolare di una tabaccheria del centro storico di Pinerolo, la quale offriva ai clienti la possibilità di cimentarsi con giochi solo apparentemente leciti. In realtà, i Finanzieri della locale Compagnia hanno appurato come gli apparecchi installati all’interno del locale non fossero nemmeno stati collegati alla rete dei Monopoli di Stato. Così facendo, l’imprenditore, oltre ad eludere tutte le imposte dovute, non garantiva la tutela del giocatore, vista l’impossibilità di assicurare la giusta proporzione tra le somme giocate e quelle da erogare come vincite. Cinque, in questo caso, le videoslot irregolari sequestrate.