Vendevano droga a un minorenne, arrestati due spacciatori di 19 e 20 anni

Due giovanissimi spacciatori, di 19 e 20 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre spacciavano stupefacente, marijuana in particolare, a un quindicenne, mentre si trovavano all’interno dei giardinetti di via Frejus, nel quartiere cittadino di Pozzo Strada.

La giovane età dei tre ragazzi che confabulavano tra loro, inizialmente ha tratto in inganno gli operanti, poiché sembravano amici, ma quando i militari dell’Arma hanno visto lo scambio di un sacchetto di nylon in cambio di denaro, sono immediatamente intervenuti per bloccarli. A casa loro rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza proibita: 28 grammi in tutto.

Il diciannovenne e il ventenne, entrambi residenti a Torino anche se il primo dei due è di nazionalità peruviana, non avevano mai avuto problemi con la legge prima di questo episodio. Per questo sono stati collocati ai domiciliari, mentre il minore acquirente sarà segnalato alla Prefettura.