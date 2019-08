Blocchi anti smog, commercianti e artigiani: "I divieti sono solo scorciatoie: servono realismo e visione di medio periodo"

"Le misure ambientali per la qualità dell'aria sono certamente indispensabili sia per salvaguardare l'ambiente sia per tutelare la salute dei cittadini - proseguono gli esponenti piemontesi di Rete Imprese Italia -: per risultare realmente efficaci richiedono però una strategia realistica e di medio-lungo periodo. Realistica nel senso che occorre abbandonare le scorciatoie che puntino a partire sempre e solo dai semplici divieti o restrizioni della circolazione privata, continuando a gravare sui semplici cittadini che non sempre (per età o per reddito) sono in grado di sostituire l'automezzo, ovvero sulle imprese che, nonostante il protrarsi della crisi economica e dei consumi, continuano a resistere e ad operare nei centri storici delle città".