Val Chiusella si scopre con la navetta, Traversella potenzia il servizio per l’estate

E' cominciato alla grande "Discover Traversella", il programma di animazione estiva nel piccolo borgo della Val Chiusella. Dopo la sperimentazione della scorsa settimana, il Comune di Traversella ha deciso di aumentare il numero di corse della navetta che raggiunge le frazioni e la Borgata di Fondo oltre ai numerosi Sentieri Regionali che si diramano.

A partire da sabato 4 luglio le corse della navetta diventano 10 nell'intera giornata per permettere a residenti e turisti un maggior numero di spostamenti a partire dalle ore 8.30 con ultima partenza per rientrare in paese alle ore19. Ogni sabato e domenica quindi l'unica ora di pausa della navetta sarà dalle dalle 14,30 alle 15,30.

Il servizio di trasporto da Traversella alle frazioni è organizzato con il contributo della Città metropolitana di Torino.