3 lavoratori di un cantiere a Borgaro privi di permesso di soggiorno, denunciato il titolare

La mattina del 14 agosto scorso, a Caselle, a seguito di un controllo mirato a un cantiere edile per la riqualificazione del manto stradale eseguito il giorno precedente in via Svizzera a Borgaro, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore unico della società “Edil GT srl”, poiché è stato accertato che impiegava 3 lavoratori privi di permesso di soggiorno.