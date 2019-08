Ladro d'auto si ribalta e scappa a piedi, ma viene bloccato dai vigili urbani

Come furto d'auto, è andata piuttosto male al ladro che questa mattina era riuscito a mettersi al volante di una Fiat Punto prima di darsi alla fuga. Ma sulla sua strada ha incontrato la Polizia municipale e il suo tentativo è finito davvero nel peggiore dei modi.

Prima ha cercato di investire un vigile urbano, che vedendolo arrivare a forte velocità da corso Vercelli gli aveva intimato l'atl, quindi ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi in lungo Dora Firenze, all'incrocio con corso Regio Parco. Inutilizzabile la vettura, il malvivente ha cercato di scappare a piedi, ma gli stessi agenti della Municipale in breve tempo lo hanno raggiunto e bloccato. Per lui, un 48enne pluripregiudicato, sono scattate le manette ai polsi.

Prima di entrare nel carcere delle Vallette, però, è stato portato al Pronto soccorso del San Giovanni Bosco, dove è stato curato anche l'agente che ha rischiato di essere investito, ma che ha riportato ferite non gravi e una prognosi di 5 giorni. L'auto è risultata rubata nella giornata di ieri.