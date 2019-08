A Vallo Torinese tre giorni di festa della Birra in piazza San Secondo

Vallo Torinese si prepara alla Festa della Birra, dal 23 al 25 agosto, in occasione della Patronale di San Secondo. Eventi e spettacoli in piazza San Secondo, come sempre organizzati dalla Pro Loco di Vallo in collaborazione con la Consulta Giovani. E saranno proprio loro i protagonisti: motori della festa sono venticinque under 30 vallesi (praticamente tutti) che da dieci anni - passandosi il testimone - si occupano di ogni pezzo dell'organizzazione, insieme al Direttivo della Pro Loco guidato da Sergio Bergero e Andrea Bussone. "Un bell'orgoglio - commenta il Sindaco, Alberto Colombatto, già Presidente della Pro Loco - Ne sono felice. L'entusiasmo e la laboriosità dei giovani sono determinanti per tenere in vita un paese da 750 abitanti. Sono tantissimi impegnati e vanno incoraggiati, sempre. La festa della birra va avanti da più di dieci anni. Abbiamo scelto la qualità degli eventi, rotto un po' con il passato e abbiamo avuto ragione. Ogni anno gli eventi sono più belli e più coinvolgenti, con un buon pubblico di tutte le età che accogliamo con piacere".