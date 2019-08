Turismo verde nei parchi del Lago di Candia e del Colle del Lys

Parco del Lago di Candia e Parco Colle del Lys, due importanti punti di riferimento per l’estate turistica del nostro territorio, inseriti nei Sistemi naturali della Città metropolitana di Torino. Prosegue senza sosta il calendario delle giornate di apertura dei Centri visite, fino a novembre per il primo e fino alla fine di settembre per il secondo.



Nel dettaglio, per quanto riguarda Candia, tutti i fine settimana ( e ) fino a settembre. Ottobre e novembre solo la . L’orario è dalle 14 alle 18, nelle quattro domeniche di novembre la chiusura è invece anticipata alle ore 17.

Aperto solo il il Centro visite del Parco Colle del Lys, a parte l’eccezione di 8 settembre, dalle 10 alle 18. Ultimo giorno di apertura 28 settembre.



Il Centro visite del Parco Naturale del Lago di Candia si trova in via Vische nella frazione Cascine Margherita. E’ stato inaugurato nel 2002 ed è situato nella parte nord dell'area protetta ed è dotato di un ampio parcheggio e di rastrelliere per biciclette.



La nuova sede del Centro visite del Parco Naturale Colle del Lys, inaugurata lo scorso 7 luglio, si trova all’interno dell’Ecomuseo della Resistenza “Carlo Mastri”. Per la qualità dei servizi, la rilevanza culturale, e la conservazione del patrimonio, il Colle del Lys - Ecomuseo della Resistenza si è fregiato della Certificazione Herity, rilasciata dall'omonimo organismo internazionale per la gestione di qualità del patrimonio culturale, che prende il proprio nome dall'unione delle due parole “heritage” e “quality”.

Entra m bi i parchi offrono, oltre agli splendidi paesaggi, una grande varietà di flora e fauna.