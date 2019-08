Erba alta e strada dissestata: “La rotonda di via Terni non è sicura”

Una rotonda mal curata è una rotonda pericolosa. Si potrebbe riassumere così la denuncia proveniente dall’associazione Giustizia & Sicurezza: tra erbacce alte al centro della rotonda e manto stradale dissestato, la sensazione per gli automobilisti della zona è quella di transitare in una rotonda tutto fuorché sicura.

"Diversi cittadini ci hanno segnalato e abbiamo constatato, con i diretti interessati, che l'asfalto nella rotonda che incrocia le vie Terni, Cuniberti e Segantini è dissestato, poiché presenta diverse buche e dislivelli. Chiediamo che le istituzioni autorizzino urgentemente i lavori di manutenzione, dando precedenza allo sfalcio dell'erba, all'interno della rotatoria, in quanto i suoi steli superano il mezzo metro” è la richiesta di Paolo Biccari e Marco Paganelli, responsabili dell’associazione.

Non manca poi un attacco all'amministrazione: “Chi paga le tasse ha diritto a transitare su strade sicure anche in estate e a non dover assistere, ogni anno, allo spettacolo indegno dell'erba alta”.