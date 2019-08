Felix, il gatto del Moi, dopo tre mesi è ancora in cerca di una famiglia

Per giorni era rimasto intrappolato nei sotterranei del Moi, in via Giordano Bruno, a cinque metri di profondità. Poi, il 19 maggio, una vera e propria task force di vigili del fuoco, allertati dal Comune di Torino, era riuscita a liberarlo, insinuandosi nelle cantine sigillate e poste sotto sequestro dalla procura dopo lo sgombero. Ad assistere al salvataggio, anche la sindaca Chiara Appendino e l’assessore all’ambiente Alberto Unia, aiutati da Amedu, uno degli occupanti delle palazzine.

È la storia di Felix, un gattino bianco e nero di circa un anno, che, a distanza di tre mesi da quei fatti, continua a essere ospitato al Canile Rifugio di strada Cuorgné in attesa di una nuova casa.

Proprio ieri su Facebook è stata lanciata la segnalazione da una delle volontarie del progetto A-mici Animali, Anna Orlando: “È sterilizzato, negativo a Fiv e Felv, adottabile a Torino, preferibilmente come gatto unico o con gatti docili. Sarà affidato previo preaffido e con firma del modulo di adozione”, secondo le consuete modalità previste dal gattile di Falchera. L’appello è stato poi ripreso dalla consigliera comunale Chiara Giacosa.

Chi fosse interessato ad adottarlo, può telefonare al numero 3477856221.