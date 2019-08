Per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada provinciale 711 del “Villaretto”, dal 28 agosto 2019 al 6 settembre 2019, tra le ore 8,30 e le 19, sarà chiusa la traffico la bretella in ingresso per il raccordo Torino-Caselle.

Per chi è in uscita dal raccordo e procede in direzione Borgaro-Mappano è prevista la limitazione della velocità a 30 Km/h.