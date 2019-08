Dopo i problemi del recente passato, il Crazy Fun Cafè di Pancalieri riparte con una serata latina

Il Crazy Fun Cafè di via Galeasso riapre dopo quasi un mese di stop. Il 24 luglio scorso il Comune di Pancalieri aveva intimato l’alt dopo una serie di episodi di violenza da parte dei suoi clienti, culminati in un pestaggio lo scorso 20 luglio.

La misura non aveva colto di sorpresa, anzi era stata condivisa anche da titolari, che evidenziavano la necessità di uno stop: “Era utile fermarsi un attimo e questa ordinanza va nella direzione che serve anche a noi” spiegava Luca Lardone, uno dei gestori. Il loro obiettivo era recuperare il clima di festa di un tempo, senza episodi spiacevoli.

Lo stop del locale, famoso per le feste organizzate negli ultimi 7 anni, si è interrotto lo scorso 18 agosto e giovedì 29, in occasione del Palio dei Borghi, riaprirà per una serata latina. “È un tipo di serata che non ha mai dato problemi – entra nel merito Lardone –. Per ora lo spazio sarà a disposizione anche per feste private, mentre per quelle pubbliche se ne riparla da settembre. Giovedì incontrerò il Comune e valuteremo le misure da adottare”.