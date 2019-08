Paracchi, “disboscato” il marciapiede di via Pianezza

"Abbiamo chiesto - spiega l'assessore all'ambiente Alberto Unia - all'impresa che sta già intervenendo sulla manutenzione dei giardini Paracchi di estendere il servizio ed effettuare la pulizia anche in quell'area limitrofa". La vegetazione spontanea, cresciuta tra l'ex distributore di benzina e i due terreni adiacenti (uno di proprietà privata e l'altro Atc, ndr) aveva reso quasi impossibile il transito sul marciapiede e l'attesa dell'autobus 59 alla relativa fermata.

Il Comune ha provveduto allo sfalcio dell'erba alta e degli arbusti in eccesso nell'area all'angolo tra via Pianezza e corso Svizzera , ridotta a una vera e propria selva dopo anni di abbandono.

Il tutto è avvenuto a poche settimane dalle segnalazioni del comitato Vivibilità Area Paracchi: “Finalmente - commenta la coordinatrice Chiara Costarella – l'area è stata ripulita; speriamo che non sia un intervento una tantum ma che, da qui in poi, ci sia una manutenzione regolare. Ringraziamo il consigliere del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli per la grossa mano che ci ha dato”.