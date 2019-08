La serie tv piemontese "L'uomo nuovo" vince il primo premio all'Oniros Film Award a Saint-Vincent

Sabato 24 agosto al Palais Theater di Saint-Vincent, in occasione della cerimonia di premiazione annuale dell'Oniros Film Awards, c'è stata la Première del PILOT della SERIE TV political-thriller "L'UOMO NUOVO", scritta e diretta da Andrea Murchio.

L'episodio pilota, prodotto da Andrea Murchio in collaborazione con Ars et Labor, con il sostegno di FILM COMMISION TORINO PIEMONTE e con il patrocinio del COMUNE di CIRIE', è stato girato interamente tra Torino e Ciriè, impiegando un cast artistico e tecnico totalmente piemontese. Il pilot, distribuito nei festival nazionali e internazionali da Première Film, già vincitore dell'edizione mensile di maggio dell'Oniros Film Awards, si è aggiudicato il Premio “BEST SERIES 2019”.

"L'UOMO NUOVO - The Election Day"

24 ore. Soltanto 24 ore per decidere le sorti di un intero paese, in un thriller politico in cui giochi di potere, scandali e colpi di scena si avvicenderanno condizionando le esistenze di un gruppo di personaggi in uno scenario futuro distopico con l'Italia fuori dall'Unione Europea e sull'orlo di una guerra ciivile.

Protagonisti della serie ALESSIA OLIVETTI GUIDO RUFFA ANDREA MURCHIO EUGENIO GRADABOSCO STEFANO ZANOLI.