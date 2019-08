Sullo scooter a tutta velocità e in contromano per sfuggire alla polizia: arrestato ventenne

Martedì notte, durante una perlustrazione a San Salvario, una volante della polizia ha notato, nei pressi della piscina Parri, due persone confabulare come se fosse in atto una compravendita di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, uno dei due è salito immediatamente a bordo di uno scooter e si è dato alla fuga.

Gli agenti si sono quindi lanciati all’inseguimento della moto, che ha percorso via Vecellio, via Madama Cristina, piazza Carducci, via Nizza, via Busca, via Bizzozzero, per imboccare infine via Demonte, dove ha fatto inversione utilizzando il marciapiede, e tornando via Nizza, questa volta contromano.

Lo scooter è stato nuovamente intercettato in corso IV Novembre angolo via Gessi, per poi salire sul marciapiedi di corso Agnelli in contromano. Dopo aver urtato un’auto in sosta, ha proseguito la fuga svoltando sempre contromano in via Barletta e, dopo aver percorso via Fieramosca e via Castelnuovo delle Lanze, il conducente ha perso il controllo della veicolo. Rialzatosi, ha tentato la fuga a piedi lungo via Baltimora e via Tripoli, venendo però definitivamente fermato in corso Orbassano.

Il fuggitivo, un ventenne cittadino rumeno, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblica ufficiale e sanzionato per le violazioni al codice della strada e la detenzione di sostanza stupefacente. All’uomo è stata anche ritirata la patente.