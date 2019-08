Botte, minacce e insulti alla fidanzata: fermato 20enne in via Sesia

Mercoledì, poco prima dell’una della notte gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Sesia a seguito di una segnalazione che indicava la presenza in strada di un uomo che stava percuotendo una donna. Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato ala presenza di un uomo in stato di alterazione psicofisica e una donna in lacrime con vistose ecchimosi.