Neo detenuto aggredisce gli agenti all'interno del carcere delle Vallette: in 4 finiscono all'ospedale

Quattro agenti penitenziari sono stati aggrediti questa mattina da un detenuto all'interno del carcere "Lorusso e Cutugno" delle Vallette, a Torino. Trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, sono stati medicati e dimessi con quattro giorni di prognosi.

Ad aggredirli è stato un 25enne del Gambia, appena arrivato in carcere dopo essere stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 10.30 di mattina, all'interno della nona sezione del padiglione B del carcere, il nuovo arrivato ha chiesto di poter fare una doccia e poi ha preteso una bustina di Brufen. Gli è stato detto di attendere l'arrivo dell'infermiera, ma lui ha invece sfruttato un momento di distrazione per aggredire un agente con calci e pugni. In aiuto del poliziotto sono arrivati altri tre colleghi, che sono stati aggrediti a loro volta con estrema furia. I quattro sono appunto finiti in ospedale con quattro giorni di prognosi ciascuno.

"Ancora una volta si registra un episodio di violenza nei confronti del personale di polizia penitenziaria - ha commentato Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - che è sempre più abbandonato a se stesso. Da tempo denunciamo questi gravi episodi che ancora non trovano soluzione. Chiediamo con fermezza un congruo aumento dell'organico come pure il vestiario e soluzioni concrete non più rinviabili rispetto alle mense obbligatorie di servizio, alle strutture, che sono fatiscenti, e ai mezzi che sono sgangherati".