A Carmagnola il gioco sensoriale per abbinare al meglio "doi povron bagnà en tl' euli" [VIDEO]

Semplicità e tradizione genuina: sono questi gli ingredienti di una ricetta senza tempo, amata da tutte le generazioni, e celebrata per i settant'anni della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

"Doi povron bagnà en tl' euli" (due peperoni bagnati nell'olio) è il percorso sensoriale allestito fino all'8 settembre dentro l'Accademia San Filippo - teatro della divulgazione enogastronomica - e organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Città dell'Olio e Totem Eventi, a cura di Adriana Ferrari.

Una settimana di abbinamenti a rotazione con oli selezionati delle diverse regioni d’Italia e sottoposti al giudizio dei visitatori, che potranno mettersi in gioco per votare la combinazione preferita, dopo aver approfondito qualche nozione sull'origine dei prodotti degustati.

L'8 settembre, per la giornata conclusiva della Fiera, il vicepresidente e Capo Panel di ONAOO (Organizzazione nazionale Assaggiatori Olio d'Oliva) Marcello Scoccia sarà presente in Accademia dalle ore 17 per un incontro con il pubblico.