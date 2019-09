Tesoretto olimpico, Riba (Uncem): "Deve restare in Piemonte, per i Comuni delle montagne"

"Il 'tesoretto olimpico' deve restare in Piemonte". Così Lido Riba, presidente di Uncem Piemonte, su un tema tornato alla ribalta delle cronache in questi giorni.

"Lo sostengo da sempre - prosegue -. Lo scrivevo già a dicembre 2018, quanto era stata ventilata la possibilità che le risorse venissero stornate nel bilancio dello Stato. Con il Presidente Anci Avetta avevamo stigmatizzato questa soluzione. Ma attenzione. Richiamo la politica a definire come utilizzare quel fondo senza tagliare fuori i Comuni olimpici della Via Lattea e del Pinerolese interessati dalle gare nel 2006".



"A qualcuno piacerebbe avere l'intero fondo per la città di Torino - conlcude -. Troppo semplice e bello tagliar fuori la montagna... Ma non lo accettiamo. Ringrazio in particolare Stefano Esposito e Osvaldo Napoli che hanno sempre lavorato per difendere quel tesoretto. Ricordo a tutti che i 29 milioni di euro sono fondamentali per investimenti nelle aree montane, Valli di Susa e Chisone, per il rilancio turistico, ambientale, economico di quei distretti".



