Erba alta a Torino, la giungla urbana rende pericolose le rotonde: allarme in città

Un problema estatico, ma non solo: l'altezza dell'erba o degli arbusti presenti nelle rotonde rende letteralmente impossibile vedere le auto in arrivo dall'altra parte della rotatoria. Una situazione piuttosto pericolosa, perché l'assenza di un buon campo visivo riduce sensibilmente i tempi di reazione necessari per una frenata.

Le rotonde si sono così trasformate in isole di giungla urbana in mezzo alla città. "Mai vista una situazione simile" racconta un automobilista in piazza Marmolada. Testimonianze simili arrivano anche dalla rotonda che si trova davanti alla Coop di via Livorno, da diverse zone di Barriera di Milano e Borgo Vittoria. In alcuni casi l'erba alta presente nelle rotatorie supera i due metri d'altezza: tanto basta per oscurare l'arrivo dei mezzi sino a che quest'ultimi non si trovano a ridosso di uno degli ingressi della rotonda.