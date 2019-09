Sere Fai d'estate al Castello di Masino

Giovedì 5 settembre 2019 si conclude la rassegna Sere FAI d’Estate, che per tutta la bella stagione ha animato il Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Caravino (TO) con luci, suoni e colori proponendo un ricco programma di eventi.

In occasione dell’ultima serata, dalle ore 18 alle 22 gli ospiti potranno partecipare a un Aperitivo in…jazz a base di prodotti enogastronomici del territorio e di una sessione jazz a cura dell’associazione Musica Insieme, da godere sulla più spettacolare terrazza panoramica del Piemonte.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte. Con il Patrocinio di Città metropolitana Torino, Comune di Caravino e Comune di Ivrea.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.