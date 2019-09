Dieci nuovi cantonieri nei circoli di Chivasso-Brusasco, Gassino, Moncalieri, Orbassano, Carmagnola, Giaveno, Pinerolo e Perosa Argentina

Nella mattinata di mercoledì 4 settembre hanno preso servizio e hanno ricevuto l’attrezzatura e il vestiario di ordinanza 9 nuovi cantonieri specializzati della Città Metropolitana di Torino, assunti nella categoria B1 con chiamata numerica ai competenti Centri per l’Impiego. Un altro cantoniere è stato assunto con procedura di mobilità da altro Ente. “Siamo nella prima fase di un processo di adeguamento della dotazione di personale delle Direzioni Viabilità 1 e 2. - spiega il Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Antonino Iaria, che ha accolto nella sede della Città metropolitana i nuovi cantonieri che hanno preso servizio – È molto importante che sia garantita l’operatività delle due Direzioni, dei Circoli che da esse dipendono e del Centro mezzi meccanici. Siamo anche in attesa dei nulla osta per la mobilità di altri tre cantonieri da altri Enti”.