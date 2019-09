Via alla prenotazione per la Wedding White Night! Affrettati i posti sono limitati

Il 21 Settembre sarà una Serata speciale e divertente per i Futuri Sposi nella romantica Palazzina Reale dei Savoia. Avrete la possibilità di entrare nei meravigliosi giardini del Cortile d’Onore, esterni al Salone delle Feste Reali esclusivamente aperti per l’occasione di festa. L’evento SPOSI IN presentato da Luca&Max di Poltronissima, inizierà alle ore 20 con Sfilata Wedding Fashion, organizzata da DeaBee Events e protagonisti saranno gli incantevoli abiti nuziali e cerimonia di MonteleoneSposi e Carlo LovaglioSposo e degli ateliers presenti all’Expo sulla maestosa scalinata della Palazzina. Seguirà Aperidinner musicale by MSZLab con i professionisti Live Set e Dj Set che allieteranno la serata fino alle 24.00. Il Bianco sarà un must anche tra gli ospiti, essendo obbligatorio il Dress Code White per entrare nell’atmosfera del Grande Giorno. Una sorpresa prestigiosa per la coppia più fortunata: DiecicentoJewels regalerà alla coppia come buon augurio una collana di perle e un paio di gemelli emisfero creati dal prestigioso artigiano orafo. Affrettati, se ti registrerai entro il 13 settembre potrai ricevere il vantaggioso INVITO SPOSI IN GOLD. Come partecipare?

La REGISTRAZIONE E ACCREDITO WWW.SPOSIIN.INFO sono obbligatori perché i posti sono limitati e in base a quando ti sei registrato riceverai un tipo di INVITO.

1) FREE ENTRY – INVITO SPOSI IN GOLD

LE PRIME 25 COPPIE CHE SI REGISTRERANNO ALLA FIERA E ALL’EVENTO WEDDING WHITE DINNER DAL 1 AL 13 SETTEMBRE (entro le 24.00) avranno diritto ad Ingresso e Flûte di Benvenuto gratuito. Ogni ulteriore consumazione facoltativa è a pagamento. Apericena Facoltativo: Light dinner in piedi a buffet + 1° Drink | 15 EURO Cad. persona (SCONTATO invece che 20 euro) – SOLO per 25 COPPIE POSTI DISPONIBILI

2)FREE ENTRY – INVITO WEDDING

Dalla 26 ° COPPIA DI SPOSI IN POI REGISTRATA AL SITO, si può partecipare all’evento acquistando il LIGHT DINNER: Aperitivo a buffet in piedi dalle 20,00 + 1° drink | 20 EURO Cad. persona

PAGAMENTO ALL’INGRESSO DELL’EVENTO

IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO VERRA’ RIMANDATO.

INTERESSANTI OMAGGI DEGLI ESPOSITORI SPOSI IN PER I FUTURI SPOSI !

Bellissimi e interessanti gli omaggi che gli espositori di Sposi In, vi offriranno se parteciperete alla fiera e visiterete i loro stand. Cominciamo con una cena romantica offerta da #GruppoSpes, 10 ingressi omaggio per la coppia per la visita della meravigliosa #PalazzinadiStupinigi, una consulenza gratuita per la perfetta organizzazione del matrimonio da parte di #DeaBeeWedding, l’emozione del test driver sulla Fiat 500 d’epoca by #ClubScuderieReali, un gioioso centrotavola di palloncini creato da #TanadiWhite, un importante pacchetto Beauty per farsi coccolare da #BeaEstetica #AlessandraBeamati, un prezioso in regalo dalle #GioiellerieFornero, un bouquet sposa da #CarlaCapricciBomboniere una bellissima #auto lusso in noleggio per il giorno del matrimonio offerta da #ClassicCars e l’ultima edizione on line di #SposiMagazine in omaggio per tutti i registrati alla fiera. E per la coppia che ai microfoni di #RadioEnergy risulterà più romantica per la dichiarazione del colpo di fulmine, uno smartphone. Partecipate e scoprite come aggiudicarveli. WWW.SPOSIIN.INFO

UN REGALO PREGIATO by DIECICENTO JEWELS PER LA COPPIA FORTUNATA, PRESENTE ALLA WEDDING WHITE NIGHT SPOSI IN

Un girocollo in perle perfettamente sferiche con elemento in argento ad alto titolo, un paio di gemelli dall'estetica vintage a tema viaggio, l'ultima moda in fatto di dettagli preziosi per l’uomo con un tema molto gradito agli sposi che amano l’unicità di un laboratorio orafo prestigioso come #DiecicentoJewels. Partecipa alla serata evento il 21 Settembre alla Wedding White Night a #SposiIn e scopri come conquistarli! Registrati per ricevere l’invito di partecipazione alla serata, i posti sono limitati WWW.SPOSIIN.INFO