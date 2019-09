Verso la Climate Action Week di Torino: “Con Greta per il pianeta” [VIDEO]

“Con Greta per il pianeta”: è questo il grido che è risuonato venerdì pomeriggio in Piazza Castello, davanti al Palazzo della Regione. Le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future Torino hanno scelto di lanciare così (insieme a un'assemblea pubblica andata in scena poco prima nella vicina galleria Umberto I) le iniziative cittadine della Climate Action Week, in programma dal 20 al 27 settembre in tutto il mondo.

Una settimana di eventi per sensibilizzare la cittadinanza su un calvario climatico che sta rischiando di diventare irreversibile: “Siamo scoraggiati - dichiara la portavoce Valentina, neo studentessa del dipartimento di Giurisprudenza di UniTo – perché le persone non ci ascoltano, ci danno delle pacche sulle spalle ma non ci prendono sul serio. Nonostante tutto noi andiamo avanti chiedendo azioni immediate: nella sola Torino ogni anno ci sono centinaia di morti in più per cause legate all'inquinamento”.

Per quanto riguarda il programma, si partirà venerdì 20 (Piazza Castello, ore 15) con una grande festa che ospiterà l'attivista birmano Ka Hsaw Wa e la moglie Katie Redford, per poi proseguire sabato 21 con tre flash mob al Museo Egizio di Torino, domenica 22 con la “Trash Challenge” (raccolta di rifiuti collettiva in più punti della città), lunedì 23 con un altro flash mob contro la cosiddetta “fast fashion”, martedì 24 con attività di “guerrilla gardening” in Corso Maroncelli, mercoledì 25 con la “critical mass” e giovedì 26 con un terzo flash mob per sensibilizzare i media. Chiusura in bellezza (venerdì 27, ore 9.30) con lo “Sciopero globale per il clima”, il corteo conclusivo che partirà da Piazza Statuto per terminare in Piazza Vittorio Veneto.

Per il programma completo: https://www.facebook.com/events/417243422476654/