Arrestati tre "body stuffer" a Torino: avevano ingerito involucri di stupefacente

Ovuli ingeriti da un body stuffer per sottrarsi all'arresto

La scorsa settimana, tre ventenni provenienti da Nigeria, Gabon e Burkina Fasu sono stati sorpresi, in due diverse circostanze, dalla polizia mentre parlavano a bassa voce con dei cittadini italiani, che si erano affiancati a loro con fare circospetto, ricevendo poi qualcosa in cambio di denaro.

Avvicinati per essere sottoposti a controllo, i tre, che hanno tutti precedenti specifici per il reato di "body stuffing", con mossa fulminea hanno portato alla bocca e ingoiato diversi involucri termosaldati contenenti stupefacente.

Considerando la pericolosità del gesto - con possibili gravi complicazioni, come l'occlusione intestinale e l'intossicazione acuta per rottura degli involucri -, gli arrestati, prima di essere tradotti in carcere, sono stati sottoposti a controllo medico ospedaliero, che ha confermato la presenza di corpi estranei nella loro cavità gastrica.