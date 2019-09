Ruba 25 mila euro a un pensionato mentre fa le pulizia in casa: ai domiciliari una donna a Rivoli

Ieri pomeriggio i carabinieri di Rivoli hanno arrestato per furto in abitazione aggravato una trentaduenne rumena impiegata in servizi di pulizie domestiche, colta in flagrante.

Nei giorni precedenti, il proprietario di casa aveva segnalato alle forze dell'ordine anomali ammanchi di denaro dalla cassaforte, che non presentava però alcun segno di effrazione.