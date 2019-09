Maria Elena Boschi a Torino: “Questo governo non mi entusiasma”

“Questo governo non mi entusiasma, e sicuramente non entusiasma nemmeno voi torinesi amministrati dal Movimento 5 Stelle, ma voterò la fiducia per il bene dell'Italia”. Con questa parole, dal palco della Festa de l'Unità di Corso Grosseto, la deputata del Partito Democratico Maria Elena Boschi ha lanciato messaggi chiari al neonato “Conte-bis”, con il segretario provinciale Mimmo Carretta a rincarare la dose: “Dovremo farcelo piacere e lo stiamo subendo”.

I due hanno anche commentato la nomina a ministra dell'innovazione dell'ex assessora torinese Paola Pisano, ampiamente criticata dal PD per la gestione delle anagrafi cittadine: “Mi auguro – ha proseguito Boschi – che possa svolgere bene il suo lavoro perché crediamo nell'importanza della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione per le start-up affinché siano in grado di competere con gli altri paesi europei”. Decisamente più diretto Carretta: “Pisano - ha attaccato - è una delle principali artefici del declino di Torino”.

L'ex ministra, intervistata dalla giornalista Maria Latella, ha poi fissato i prossimi obiettivi: “Prima di tutto – ha dichiarato – dovremo approvare la legge di bilancio bloccando l'aumento dell'Iva; successivamente ci concentreremo sulle risposte da dare alle famiglie numerose e sull'alleggerimento della burocrazia, mentre sul Tav il garante è proprio il premier Conte”. Confermata anche l'intenzione di mettere mano ai “Decreti Sicurezza”, senza tralasciare le politiche di genere: “Vanno cambiati – ha aggiunto – perché hanno danneggiato il lavoro di anni, trasformando molti migranti in invisibili potenzialmente preda della criminalità organizzata. Anche sulle donne possiamo fare ancora molto e la presenza di sole sette ministre non è un buon segnale”.

In chiusura, Boschi si è soffermata sui rapporti con il Movimento 5 Stelle: “Credo sia prematuro – ha concluso – parlare di un'alleanza solida a livello territoriale perché non bastano i numeri, serve un progetto: iniziamo a fare questo governo dando risposte concrete agli italiani”.