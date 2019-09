A Torino il caso della "Salvo D'Acquisto": due classi di prima elementare frequentate solo da bimbi stranieri

Un caso curioso, figlio dei nostri tempi, dell'integrazione e della multiculturalità. A Torino ci sono due classi di prima elementare dell'istituto comprensivo "Ilaria Alpi" (plessi Perotti, Deledda e D'Acquisto) in cui non c'è neppure un bambino italiano.

In ognuna delle due ce ne è soltanto uno che ha il papà italiano e la mamma straniera. Le classi fanno parte del plesso D'Acquisto, dichiarato inagibile lo scorso anno e per questo ubicate nella scuola media "Croce", in una zona tra le più multietniche di Torino. "In tutte le classi", spiega la preside Aurelia Provenza, arrivata da Palermo il 22 agosto, "la percentuale di stranieri è molto elevata, pasi al 60% degli iscritti".

I più numerosi sono romeni, cinesi, marocchini, moldavi, nigeriani e albanesi. "La nostra è una scuola dell'accoglienza, siamo molto attenti alla formazione delle classi, tanto che abbiamo creato anche una commissione. Questa prima giornata è stata bellissima: tutti i bambini sono venuti con i genitori, che sono rimasti un'ora e mezza a fare attività con loro", prosegue la preside.

Per quanto riguarda le due classi senza italiani, la preside spiega che "i bambini sono tutti stranieri di seconda generazione: hanno frequentato la scuola materna del nostro plesso e hanno già una prima alfabetizzazione. Le maestre sono docenti di ruolo da tanti anni e sono molto competenti, organizzate, avendo adottato libri di testo con una parte dedicata all'accoglienza".

"Iniziamo l'anno scolastico con tanto entusiasmo. Faremo di questi bambini dei cittadini italiani a tutti gli effetti", ha concluso la preside.