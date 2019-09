Torrazza: con la casa di riposo anche un ambulatorio medico

Continuano a ritmi serrati i lavori per la realizzazione della nuova casa di riposo di Torrazza Piemonte targata “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano specializzati nelle residenze per anziani guidato da Massimo Blasoni.

Gli operai hanno continuato a lavorare ininterrottamente anche per tutto il mese di agosto e al momento stanno realizzando le opere strutturali del primo piano. Quello che sta sorgendo nel cantiere di Via Luigi Einaudi è un edificio di quattro piani fuori terra e a forma di “H”, orientato sull’asse ovest/est per il miglior soleggiamento possibile e distribuito in 6 nuclei abitativi distinti caratterizzati da stanze ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili.

Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, palestra-riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, ambulatorio, sala per servizi alla persona, cucina, soggiorno per socializzazione comune e sala per il culto. Al primo, secondo e terzo piano si troveranno invece una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e 2 nuclei da 20 posti letto suddivisi in 10 camere doppie ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili. La fine dei lavori è prevista tra luglio e ottobre del 2020. Ma i torrazzesi non avranno solamente una casa di riposo. La convenzione edilizia con “Sereni Orizzonti” prevede infatti anche la realizzazione di un nuovo ambulatorio medico, destinato alla comunità locale e a gestione comunale.