Bosconero in festa: torna la sagra dell’Agnolotto tra gusto e tradizione

La Borgata Roggia di Bosconero si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più amate del Canavese: la Sagra dell’Agnolotto, in programma da venerdì 25 a lunedì 28 luglio 2025. Un evento che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutto il Piemonte e dalla vicina Valle d’Aosta, attratti dal profumo inconfondibile della tradizione gastronomica locale e da un ricco programma di musica, sport e intrattenimento.

Organizzata dall’associazione “La Rusà” con il patrocinio del Comune di Bosconero e il fondamentale contributo dei volontari, la manifestazione celebra l’agnolotto, autentico simbolo della cucina contadina piemontese, declinato in tantissime versioni, tra cui l’amatissima variante fritta.

Si parte con sport e solidarietà

La Sagra prenderà il via venerdì 25 luglio alle 20 con una serata dedicata alla piadina e due suggestive camminate notturne sotto le stelle: la corsa podistica “Mezzanotte alla Rusà” e la passeggiata non competitiva “Millelumini”, entrambe su un percorso di sei chilometri. A fine gara, per tutti i partecipanti, una gustosa spaghettata offerta dagli organizzatori. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, sottolineando lo spirito solidale della manifestazione.

Sabato e domenica: agnolotti, musica e motori

Sabato 26 luglio, alle 19, riflettori puntati sul grande protagonista della Sagra: l’agnolotto fritto, una delle varianti più apprezzate. A seguire, dalle 22, serata musicale con il gruppo “Mega Mix Mania”, che farà ballare tutti con una scaletta dedicata ai mitici anni Novanta.

Domenica 27 luglio spazio ai motori con l’ottava edizione del motoraduno in memoria di Paolo Mangeruga, aperto a tutti i tipi di moto. Non mancheranno, ovviamente, gli agnolotti in ogni forma e sapore, preparati come da tradizione dai maestri locali del gusto.

Incoronazione di Miss & Mister Agnolotto

Lunedì 28 luglio, ultima giornata della Sagra con un’altra grande abbuffata di agnolotti seguita dall’esibizione dell’Orchestra Spettacolo Matteo Tarantino. Come da tradizione, la serata culminerà con l’elezione di Miss & Mister Agnolotto, momento simbolico e divertente che chiude in allegria quattro giorni di festa.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Per informazioni sull’area enogastronomica è possibile contattare il numero 347.3671227.