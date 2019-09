Iaria assessore all'Urbanistica, Cinzia Carlevaris nei banchi della maggioranza in Sala Rossa

“Sono onorata di fare parte di questo consiglio comunale e di sedere in questa sala storica, che ha visto il lavoro di tanti consiglieri che hanno costruito la comunità politica e sociale, non solo di questa città. Ringrazio Appendino per quanto fatto sinora”. Con queste parole Cinzia Carlevaris si è ufficialmente insediata in Sala Rossa come nuova consigliera del M5S Torino, dopo la nomina di Antonino Iaria come assessore all’urbanistica.

47 anni, nata a Mondovì e bibliotecaria presso l’Università degli Studi di Torino (Biblioteca “N. Bobbio”), la neoconsigliera è laureata in Scienze politiche internazionali ed è all’ultimo anno del corso di laurea in Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie. Con il suo compagno Marco, ha una figlia di otto anni.