Il Comune di Pinerolo “arma” l’intonaco per riaprire la piscina

Il gestore Uisp ha annunciato che la piscina comunale di viale Grande Torino a Pinerolo riaprirà il 23 novembre con un’Open day, che continuerà anche il giorno seguente, mentre le attività in vasca ripartiranno il 25. L’impianto doveva riaprire il 9 settembre, ma un imprevisto nel cantiere di sistemazione del fondo della vasca ha fatto slittare i tempi.

In sostanza l’aggrappante non funzionava e l’intonaco, su cui dovevano venire incollate le piastrelle, non teneva. Una reazione chimica che ha sorpreso ditta, tecnici comunali e consulenti, perché malgrado si siano provati diversi prodotti, non se ne trovava uno che facesse effetto.

La soluzione individuata la spiega l’assessore ai Lavori pubblici Christian Bächstädt: “Abbiamo optato per ‘armare’ l’intonaco con una rete di acciaio inossidabile, tassellata al fondo di cemento e poi potremo incollare le piastrelle – entra nel dettaglio –. Grazie a questa rete e alla pressione dell’acqua, non dovrebbero esserci più parti che si staccano”.

Per arrivare a questa soluzione c’è voluto diverso tempo e diversi tentativi: “Sappiamo il disagio che questo ritardo ha creato – ammette Bächstädt –, ma quanto successo non era proprio preventivabile e i diversi tentativi svolti per venire a capo del problema hanno richiesto un tempo tecnico per verificare l’efficacia”.

Nel frattempo il Pinerolo Nuoto stamattina ha di nuovo incontrato il sindaco Luca Salvai per trovare una soluzione tampone e consentire la partenza degli allenamenti in vasca ai suoi atleti in vista delle prime gare di novembre. Si partirà il 21 settembre, con modalità e orari da definire; le alternative al vaglio, a seconda delle disponibilità di orario, sono gli impianti di Luserna San Giovanni, Perosa Argentina e Torino.

Inoltre è in previsione un incontro aperto a famiglie e atleti con il sindaco, che si terrà mercoledì 18, alle 19, in piscina.

Il Comune sta anche cercando di venire incontro all’associazione ed erogare un contributo per sostenere i costi dello spostamento degli allenamenti in altre sedi.