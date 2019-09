Provava a rubare nei garage, in manette 41enne italiano

Un quarantunenne italiano, con precedenti di polizia è stato arrestato per furto in abitazione nella notte di martedì dagli agenti della Squadra Volante.

Poco dopo la mezzanotte, i poliziotti sono intervenuti in un condominio di via Rosai dopo che era stata segnalata la presenza di un intruso nei garage dello stabile. Al loro arrivo, gli agenti hanno visto la porta basculante di un box socchiusa. Non appena l’hanno sollevata, i poliziotti hanno visto un uomo che stava tentando di nascondersi maldestramente tra scatoloni e scaffali.

L’uomo aveva con sé arnesi atti allo scasso, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà, e un trolley al cui interno gli agenti hanno trovato della refurtiva prelevata dagli scatoloni. Nel corso della sua razzia, il quarantunenne ha anche rotto uno specchio da parete.