Abbonamenti Stagione TPE: dal 17 settembre riapre la biglietteria del Teatro Astra

Da martedì 17 settembre riapre la biglietteria del Teatro Astra. Si potranno cosi scegliere gli spettacoli e acquistare l'abbonamento alla Stagione TPE 19/20.

Trentotto spettacoli, 14 nuove produzioni TPE, formule a prezzi agevolati per giovani e over 60. E soprattutto grande flessibilità per scegliere i titoli più graditi.

La biglietteria del Teatro Astra (via Rosolino Pilo, 6 - Torino, tel. 011 5634352) è aperta dal martedì al sabato con orario 16-19.

Gli abbonamenti sono acquistabili in ogni momento anche sul sito o presso InfoPiemonte (Piazza Castello 165 angolo via Garibaldi, Torino), dalle 9 alle 17.