Domenica anche a Torino si celebra la XII Giornata Nazionale sulla Sla

Il 15 settembre AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ricorda in 150 piazze d'Italia la XII Giornata Nazionale sulla SLA: 300 volontari, con 15.000 di bottiglie di vino Barbera d'Asti DOCG, raccoglieranno fondi per l'assistenza delle persone colpite dalla malattia.

150 le piazze, 300 i volontari e 15.000 bottiglie di vino Barbera d'Asti DOCG per raccogliere fondi a favore dell'assistenza delle oltre 6.000 persone con SLA in Italia: è la Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 15 settembre.

L'iniziativa si chiama "Un contributo versato con gusto" e nasce ad Asti: con un'offerta di 10€ sara infatti possibile ricevere una delle 15.000 bottiglie di vino Barbera d'Asti DOCG, disponibili grazie al sostegno dell'Assessorato aII'Agricoltura della Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, e dell'Unione Industriale della Provincia di Asti e di VisitPiemonte, la societa in house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, partecipata anche da Unioncamere. In Piemonte AISLA sara presente in oltre 10 piazze a Alba, Asti, Cuneo, Novara, Biella e Torino.

L'elenco delle piazze protagoniste della Giornata Nazionale sulla SLA e dei Comuni con i monumenti illuminati aggiornato in tempo reale e consultabile sul sito www.aislaitign19/piazze-piemonte/.

Oggi proprio ad Asti si è tenuta la conferenza di presentazione con Massimo Mauro presidente nazionale AISLA. "Importante essere ad Asti - ha spiegato l'ex juventino -da dove è partita l'iniziativa 12 anni fa. Se le cose durano cosi tanto vuol dire che la genesi dell'iniziativa è fondata su basi straordinarie. Noi ci preoccupiamo che la qualità dell'assistenza sia al massimo.Non possiamo mollare perché non c'è ancora un farmaco".

La Giornata Nazionale sulla SLA ha ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è sostenuta dalla Lega Calcio di Serie A, che ha previsto per la terza giornata del campionato di calcio del 14, 15 e 16 settembre la discesa in campo delle squadre con lo striscione di AISLA.